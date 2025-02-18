Удмуртия. Ветеринары Воткинской межрайонной станции по борьбе с болезнями животных в своей группе «ВКонтакте» рассказали, что не стоит ругать своих пушистых хулиганов за ободранную мебель. Таким образом вы можете закрепить нежелательное поведение.

Кошки, когда на них кричишь или ругаешься, понимают только то, что вы проявили к ним интерес и испытываете сильные эмоции. А значит обои, диван или ковёр могут вновь стать невинными жертвами, когда кошке снова захочется вашего внимания.

Вместо выяснения отношений лучше подарить вашему питомцу когтеточку – тем более царапание для кошек является физиологической потребностью. Так они убирают старую чешую на когтях, избавляются от вросших когтей, маркируют территорию, снимают эмоциональный стресс.

Однако существуют разные виды когтеточек: столбик, напольная, лежанка, настенная, комплексы, игрушки-когтеточки. Чтобы подобрать царапалку, наиболее подходящую для вашего питомца, необходимо понаблюдать за его повадками и в зависимости от них выбрать горизонтальный или вертикальный вариант.

«Точение когтей для каждой кошки индивидуально: кто-то любит точить когти на ковре, а кто-то любит встать во весь рост и подрать обои или угол дивана», – рассказывают ветеринары.

Чтобы приучить кошку к полезной игрушке, можно использовать несколько хитростей. Самый действенный способ – натереть поверхность кошачьей мятой. Также можно поиграть игрушкой возле царапалки, чтобы кошка вцепилась в неё, или положить немного лакомства, чтобы привлечь животное. Однако не стоит насильно сажать кошку на когтеточку – она может испугаться и больше не походить к ней.

«Выбирайте когтеточку по вашему питомцу, приучайте лаской и нежностью с вкусняшками, хвалите, когда животное точит когти о нужное место», – советуют ветеринары.