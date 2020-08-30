Французского офицера заподозрили в передаче важных данных российским спецслужбам

В отношении военного началось судебное разбирательство.

Париж. Франция. Подполковника вооружённых сил Франции заподозрили в сотрудничестве с российскими спецслужбами. Прокуратура Пятой республики начала разбирательство. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на радио «Европа-1».

«Я могу подтвердить, что в отношении высокопоставленного офицера начато судебное разбирательство в связи с подозрением о передаче информации или нанесении ущерба безопасности. Соответствующая процедура была начата после того, как министерство вооруженных сил в инициативном порядке обратилось в прокуратуру», — рассказала в эфире радио министр вооружённых сил Франции Флоранс Парли.

Следствие установит, виновен ли подполковник..