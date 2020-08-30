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Французского офицера заподозрили в передаче важных данных российским спецслужбам

14:05, 30 августа, 2020
Юрий Абашев
Французского офицера заподозрили в передаче важных данных российским спецслужбам
14:05, 30 августа, 2020
Юрий Абашев
214
0
#Прокуратура\n#Россия\n#шпионаж\n#Франция
Фото: pixabay.com
214
0

В отношении военного началось судебное разбирательство.

Париж. Франция. Подполковника вооружённых сил Франции заподозрили в сотрудничестве с российскими спецслужбами. Прокуратура Пятой республики начала разбирательство. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на радио «Европа-1».

«Я могу подтвердить, что в отношении высокопоставленного офицера начато судебное разбирательство в связи с подозрением о передаче информации или нанесении ущерба безопасности. Соответствующая процедура была начата после того, как министерство вооруженных сил в инициативном порядке обратилось в прокуратуру», — рассказала в эфире радио министр вооружённых сил Франции Флоранс Парли.

Следствие установит, виновен ли подполковник..

14:05, 30 августа, 2020
Юрий Абашев
214
0
#Прокуратура\n#Россия\n#шпионаж\n#Франция

 

 

 


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