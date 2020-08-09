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Протестующие в США подожгли офис Ассоциации полиции в Портленде

17:37, 09 августа, 2020
Ксения Чернова
Протестующие в США подожгли офис Ассоциации полиции в Портленде
17:37, 09 августа, 2020
Ксения Чернова
160
0
#США\n#происшествие\n#пожар
Фото: needpix.com
160
0

Двоих полицейских госпитализировали.

Портленд. США. Протестующие в США подожгли офис Ассоциации полиции в Портленде. Как пишет «Газета», об этом сообщило CNN со ссылкой на заявление полиции.

«Люди в толпе разбили окно офиса Ассоциации полиции Портленда, незаконно проникли туда и устроили пожар», – отмечает издание.

Толпа напала и на прибывших к месту происшествия полицейских Портленда и штата Орегон. Протестующие бросали в правоохранителей бутылки и шарики, наполненные краской, и направляли в глаза стражей порядка зеленый лазер.

Двоих полицейских госпитализировали.

17:37, 09 августа, 2020
Ксения Чернова
160
0
#США\n#происшествие\n#пожар

 

 

 


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