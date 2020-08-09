Двоих полицейских госпитализировали.

Портленд. США. Протестующие в США подожгли офис Ассоциации полиции в Портленде. Как пишет «Газета», об этом сообщило CNN со ссылкой на заявление полиции.

«Люди в толпе разбили окно офиса Ассоциации полиции Портленда, незаконно проникли туда и устроили пожар», – отмечает издание.

Толпа напала и на прибывших к месту происшествия полицейских Портленда и штата Орегон. Протестующие бросали в правоохранителей бутылки и шарики, наполненные краской, и направляли в глаза стражей порядка зеленый лазер.

Двоих полицейских госпитализировали.