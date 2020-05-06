При пожаре небоскреба в ОАЭ пострадали минимум 9 человек

Высота здания – 190 метров.



Шарджа. Объединенные Арабские Эмираты. 48-этажный небоскреб вспыхнул в городе Шарджа в ОАЭ. Как сообщает РБК со ссылкой на Khaleej Times, возгорание произошло в ночь на 6 мая.

Огонь охватил 48-этажную башню Abbco высотой 190 м, основную часть которой занимают жилые помещения.

Сообщается о 9 пострадавших, 7 из них отправлены в больницу. Жителей близлежащих зданий эвакуировали. До сих пор неизвестно, находились ли люди в сгоревших квартирах.

Причины пожара пока не названы.