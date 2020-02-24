Туристы на Канарских островах заблокированы песчаной бурей

Песок на острова принесло из пустыни Сахара.





Канарские острова. Испания. Песчаная буря, пришедшая из пустыни Сахара, не даёт сотням туристов покинуть Канарские острова. Об этом сообщает «Интерфакс».

Отменены авиарейсы из Гран-Канарии, Ла Пальмы, Лансароте, Северного и Южного аэропортов Тенерифе, которые, несмотря на стихию, не закрыты. Власти Испании привели спецслужбы в полную готовность, местным жителям рекомендовали оставаться дома, закрыв окна и двери.

На островах наблюдается нередкое для тех мест погодное явление, которое называют калима. Сильный ветер не только приносит песок, но и мешает бороться с лесными пожарами, которые бушуют на Канарах при 30-градусной жаре.