Двое детей из России скончались после столкновения катеров в Таиланде

Больше 20 человек госпитализировано.



Пхукет. Таиланд. В море возле таиландского острова Пхукет столкнулись два катера. В результате погибли двое российских детей, сообщает RT со ссылкой на РИА Новости.

Агентству эту информацию подтвердил консул России. Дети умерли в больнице после происшествия. По данным местной прессы, ссылающейся на полицию, погибшие - 12-летний мальчик и 6-летняя девочка.

Травмы при столкновении получили более 20 российских туристов. В медучреждения доставили трех граждан Таиланда и 21 россиянина.