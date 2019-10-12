По последним данным, как минимум один человек погиб.

Токио. Япония. Высшую степень угрозу объявили в Японии из-за тайфуна «Хагибис». Как пишет Эхо Москва, накануне к нации обратился премьер-министр страны Синдзо Абэ.

По его словам, в случае необходимости на помощь гражданам будут брошены, в том числе, вооруженные силы страны.

Напомним, тайфун «Хагибис» уже назвали крупнейшим за последние 60 лет ударом стихии. Специалисты сравнили нынешний удар стихии с тайфуном «Ида», который прошел по территории Японии в 1958 году и унес жизни свыше 1200 жителей страны.

Японские авиакомпании отменили почти 2 тыс. международных и внутренних рейсов. По последним данным, как минимум один человек погиб.