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В Ираке пропала раненая 3-летняя девочка из России

19:00, 28 января, 2019
Дарья Снидкова
19:00, 28 января, 2019
Дарья Снидкова
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#дети\n#Ирак\n#тюрьма\n#Россия.
Фото: pxhere.com
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Из тюрьмы ее отправили в больницу, после чего след пропал.

Ирак. Российская малышка, лишившаяся ноги во время боевых действий в Ираке, пропала. Об этом рассказала детский омбудсмен Анна Кузнецова, пишет портал «360» со ссылкой на РИА Новости.

Вероятно, девочке нет и трех лет. Известно, что из тюрьмы ее отправили в больницу, после чего ее след пропал. Отмечается, что сестра-двойняшка до сих пор находится в иракской тюрьме.

Кузнецова надеется, что девочку найдут.

Напомним, в конце 2018 года из Ирака вывезли 30 детей в возрасте от 3 до 15 лет. В базе данных ведомств попали 699 ребят, которых родители увезли на Ближний Восток.

На начало февраля планируют возвращение еще 39 малышей.

19:00, 28 января, 2019
Дарья Снидкова
85
0
#дети\n#Ирак\n#тюрьма\n#Россия.

 

 

 


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