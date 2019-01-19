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Россию вновь обвинили в попытке взлома серверов США

10:45, 19 января, 2019
Дмитрий Стрелков
10:45, 19 января, 2019
Дмитрий Стрелков
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#выборы\n#США\n#Россия\n#хакеры\n#суд\n#Дональд Трамп
Фото: pixabay.com
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Дополнения к иску возвратили суд к событиям ноября 2018 года.

Вашингтон. США. Демократическая партия США в своем иске утверждает, что Россия пыталась взломать серверы нацкомитета Демпартии (DNC) в ноябре 2018 года. Об этом сообщает РИА Новости.

Напомним, в апреле DNC подал в суд на правительство России, Главное управление Генштаба ВС России (ГРУ), предпринимателей отца и сына Агаларовых, основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, а также против выборного штаба Дональда Трампа, в том числе зятя американского президента Джареда Кушнера. Иск связан с хакерскими атаками 2015 и 2016 годов и предположениями о сговоре с целью нанесения ущерба демократам, а также с целью продвижения кандидатуры Трампа.

В пятницу, 18 января, демократы добавили к обвинениям предположения о взломе в ноябре 2018 года, когда проходили промежуточные выборы в конгресс США.

«В ноябре 2018 года десятки адресов электронной почты DNC были целью кампании «спирфишинга»… хотя нет свидетельств в пользу того, чтобы эта атака была успешной. Содержание этих электронных писем и время отправления... соответствовали кампании спирфишинга, который ведущие эксперты по кибербезопасности связали с российской разведкой», - говорится в дополнениях к исковому заявлению.

Республиканцы заявили в связи с подачей иска, что сами готовы изучить вопрос о предполагаемой коррупции демократов. Среди вопросов, которые готовы поднять в штабе Трампа, - история со скандальным компрометирующим досье на тогда ещё кандидата в президенты, которое компания Fusion GPS подготовила по заказу комитета Демпартии и штаба Хиллари Клинтон.

Отметим, что Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл их «абсолютно голословными».

10:45, 19 января, 2019
Дмитрий Стрелков
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#выборы\n#США\n#Россия\n#хакеры\n#суд\n#Дональд Трамп

 

 

 


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