На Бали двоих россиян госпитализировали после падения на мотоцикле в ущелье

Посольство России в курсе ситуации.

Бали. Индонезия. Двое россиян на мотоцикле упали в 10-метровое ущелье на Бали. Об этом пишет RT со ссылкой на The Jakarta Post.

За рулем находился 30-летний мужчина, позади него 28-летняя девушка. Водитель не справился с управлением, вероятно, из-за асфиксии.

У сотрудников спецслужб ушло более часа на спасение и госпитализацию пострадавших.

В российском посольстве в курсе ДТП, однако отмечают, что к ним никто не обращался, пишут РИА Новости.

«Сейчас мы со своей стороны пытаемся выяснить детали произошедшего, находимся в контакте с местными службами, которые их спасали. На госпиталь пытаемся выйти», — рассказал атташе посольства Денис Тетюшин.