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Одно сквозное микроотверстие стало причиной разгерметизации космического корабля «Союз»

13:50, 31 августа, 2018
Дарья Снидкова
13:50, 31 августа, 2018
Дарья Снидкова
669
0
#космос\n#МКС\n#NASA\n#происшествие
Фото: pxhere.com
669
0

Причиной появления отверстия называют микрометеорит или производственный дефект.

На российском корабле «Союз МС», пристыкованном к международной космической станции (МКС), обнаружили два микроотверстия. Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на отчет NASA, только одно из них было сквозным.

«Давление падало незначительными темпами, что не вызывало тревог у управляющих полетом», - рассказал источник агентства.

Чтобы компенсировать потерю воздуха, космонавты надули воздух на 10 мм ртутного столба выше нормы из баков пристыкованного к МКС космического «грузовика» «Прогресс».

Позже они нашли два отверстия по 2 мм каждое в бытовом отсеке «Союза». Космонавты провели исследования при помощи зубной щетки и эндоскопа и обнаружили, что только одно из них сквозное. Второе заканчивается плотным слоем металлической обшивки.

Космонавты ввели в отверстия герметик и поставили заплатки. Ультразвук подтвердил, что утечка устранена.

Из отчета NASA следует, что возможно утечка произошла из-за столкновения с микрометеоритом или из-за производственного дефекта «в том числе связанным с усталостью металла на корабле».

Ремонт будет завершен в пятницу, 31 августа. Космонавтам предстоит проверить герметичность бытового отсека, задраив люки.

13:50, 31 августа, 2018
Дарья Снидкова
669
0
#космос\n#МКС\n#NASA\n#происшествие

 

 

 


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