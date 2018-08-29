С пассажирского лайнера в Греции эвакуировали более 1 тыс человек из-за пожара

Сигнал о задымлении поступил через 40 минут после отплытия.

Греция. В Греции 1016 человек эвакуировали с пассажирского лайнера из-за пожара. Как пишут «Известия», инцидент произошел вечером 28 августа.

Лайнер следовал из порта города Пирей в город Ханья на острове Крит. Через 40 минут после отплытия поступил сигнал о задымлении.

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Экипаж смог оперативно потушить возгорание, однако корабль вернулся в порт города Пирей. На борту находились 1016 человек, из них 875 человек пассажиры. Никто не пострадал.

Что стало причиной возгорания неизвестно. Предположительно, вспыхнул одни из грузовиков. Лайнер переводил на борту 80 грузовых и 125 легковых автомобиля.