В Канаде 19 человек скончались из-за аномальной жары

Знойная погода установилась в провинции Квебек.

Монреаль. Канада. 19 человек погибли за неделю в Канаде из-за зноя. Аномально жаркая погода держится в провинции Квебек уже больше недели, сообщает РБК

В городе Монреаль из-за пришедшей в регион жары за неделю погибли 19 человек. Отмечается, что все жертвы аномальной жары были либо пожилого возраста, либо страдали хроническими заболеваниями.

Как ожидается, высокая температура продержится в регионе до конца пятницы. В связи с этим власти призывают местных жителей «проявлять бдительность, пить много воды, проведывать родственников и при необходимости доставлять их туда, где есть кондиционер».