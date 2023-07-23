На Грецию надвигается самая продолжительная жара за всю историю метеонаблюдений

Афины. Греция. Аномальная жара в Греции, сопровождающаяся крупными лесными пожарами, может стать самой продолжительной за всю историю метеонаблюдений. Как пишет «Интерфакс», об этом сообщает CNN со ссылкой на Афинскую национальную обсерваторию.

«Мы, вероятно, переживем от 15 до 16 дней сильной жары, чего никогда раньше не было в нашей стране», — рассказал директор по исследованиям обсерватории Костас Лагувардос в интервью телеканалу. По его словам, самая мощная тепловая волна была зарегистрирована в Греции в июле 1987 года, она продолжалась 12 суток.

Этим летом температура воздуха в Афинах может побить исторический рекорд 2007 года — 44,8 градуса по Цельсию. Из-за резкого подъема температуры в Афинах изменили график посещения Акрополя и других достопримечательностей.

Уже несколько дней масштабные лесные пожары охватывают несколько районов Греции, в частности, окрестности Афин, остров Родос, а также территории около Коринфского канала.

Пожарные продолжают попытки локализовать возгорания. Евросоюз направил в Грецию пожарные самолеты и спецтехнику.

Сильная жара с повышением температуры воздуха более 40 градусов наблюдается и в других странах Южной и Восточной Европы, а также в некоторых североамериканских штатах.