Извержение вулкана в Гватемале унесло как минимум 25 жизней

Эвакуировано больше 3 тысяч жителей.

Гватемала. Гватемала. В Гватемале извержение вулкана Фуэго привело к многочисленным разрушениям и человеческим жертвам. По последним данным, погибли 25 человек, сообщает RT.

Сколько гватемальцев пропало без вести, устанавливается. Среди пострадавших - 12 детей. Из опасных мест эвакуировали 3,1 тыс. человек. 653 из них размещены во временных убежищах.

Руководители соседних стран Центральной Америки - Мексики, Гондураса и Сальвадора - выразили солидарность с народом Гватемалы и предложили помощь.