В Неаполе 8 человек находятся под завалами рухнувшего жилого дома

Об этом сообщила итальянская пожарная служба.

Неаполь. Италия. Четырехэтажный жилой дом частично обрушился в Неаполе. По предварительной информации под завалами находятся 8 человек, пишет РБК со ссылкой на сообщение итальянской пожарной службы.

Инцидент произошел в пригороде Неаполя Торре-Аннунциата. По информации СМИ, людей, находившихся на двух верхних этажах здания, могло завалить обломками во сне. Причина возникновения чрезвычайной ситуации пока не известна. Однако очевидцы утверждают, что перед обрушением в здании могли делать ремонт. Другие источники сообщают, что причиной падения жилого дома стал поезд, проходивший по железнодорожным путям, расположенным около него.

В настоящее время на месте происшествия работают волонтеры и спасатели, разбирающие завалы обрушившегося дома.