Испанская полиция нашла 17 кг кокаина в резиновых бананах

Фрукты находились в упаковках со съедобной партией.
Валенсия. Испания. Полицейские Испании обнаружили 17 кг кокаина в резиновых бананах. Как сообщает Lenta.ru, что 57 фруктов находилось в упаковках со съедобной партией.
По данному факту правоохранители задержали двоих подозреваемых. В настоящий момент сотрудники органов ищут третьего соучастника, предположительно, итальянца.
Расследование случаев поставки наркотика во фруктах Гражданская гвардия страны начала в ноябре прошлого года, когда впервые обнаружила кокаин в бананах.
14 марта сотрудники таможни в Санкт-Петербурге пресекли канал поставки кокаина из Латинской Америки. Наркотик также был спрятан в контейнерах с бананами.