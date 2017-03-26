Испанская полиция нашла 17 кг кокаина в резиновых бананах

Фрукты находились в упаковках со съедобной партией.

Валенсия. Испания. Полицейские Испании обнаружили 17 кг кокаина в резиновых бананах. Как сообщает Lenta.ru, что 57 фруктов находилось в упаковках со съедобной партией.

По данному факту правоохранители задержали двоих подозреваемых. В настоящий момент сотрудники органов ищут третьего соучастника, предположительно, итальянца.

Расследование случаев поставки наркотика во фруктах Гражданская гвардия страны начала в ноябре прошлого года, когда впервые обнаружила кокаин в бананах.

14 марта сотрудники таможни в Санкт-Петербурге пресекли канал поставки кокаина из Латинской Америки. Наркотик также был спрятан в контейнерах с бананами.