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      Испанская полиция нашла 17 кг кокаина в резиновых бананах

      19:13, 26 марта, 2017
      Георгий Поветкин
      19:13, 26 марта, 2017
      Георгий Поветкин
      54
      0
      #наркотики\n#полиция\n#Испания\n#происшествие
      Фото: pixabay.com/Alexas_Fotos
      54
      0

      Фрукты находились в упаковках со съедобной партией.

      Валенсия. Испания. Полицейские Испании обнаружили 17 кг кокаина в резиновых бананах. Как сообщает Lenta.ru, что 57 фруктов находилось в упаковках со съедобной партией.

      По данному факту правоохранители задержали двоих подозреваемых. В настоящий момент сотрудники органов ищут третьего соучастника, предположительно, итальянца.

      Расследование случаев поставки наркотика во фруктах Гражданская гвардия страны начала в ноябре прошлого года, когда впервые обнаружила кокаин в бананах.

      14 марта сотрудники таможни в Санкт-Петербурге пресекли канал поставки кокаина из Латинской Америки. Наркотик также был спрятан в контейнерах с бананами.

      19:13, 26 марта, 2017
      Георгий Поветкин
      54
      0
      #наркотики\n#полиция\n#Испания\n#происшествие
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