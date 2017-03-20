Суд Польши признал виновным россиянина в шпионаже

Рассмотрение дела проходило в режиме строгой секретности.

Варшава. Польша. Окружной суд Варшавы признал виновным россиянина Станислав Ш. в шпионаже и приговорил к 4 годам тюрьмы. Как сообщает «Газета.Ру», сторона обвинения изначально требовала для гражданина России 10 лет лишения свободы, защита – оправдательный приговор.

По данным СМИ Польши, подозреваемый работал юристом в компании, обеспечивающей правовое сопровождение строительства газопорта в Свиноуйсьце. Станислава Ш. задержали в октябре 2014 года вместе с подполковником Збигневым Г. по подозрению в шпионаже в пользу России и признали виновным.

Дело рассматривалось в закрытом режиме.