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      Суд Польши признал виновным россиянина в шпионаже

      17:37, 20 марта, 2017
      Дарья Саушина
      17:37, 20 марта, 2017
      Дарья Саушина
      27
      0
      #Россия\n#шпионаж\n#Польша
      Фото: pixabay.com
      27
      0

      Рассмотрение дела проходило в режиме строгой секретности.

      Варшава. Польша. Окружной суд Варшавы признал виновным россиянина Станислав Ш. в шпионаже и приговорил к 4 годам тюрьмы. Как сообщает «Газета.Ру», сторона обвинения изначально требовала для гражданина России 10 лет лишения свободы, защита – оправдательный приговор.

      По данным СМИ Польши, подозреваемый работал юристом в компании, обеспечивающей правовое сопровождение строительства газопорта в Свиноуйсьце. Станислава Ш. задержали в октябре 2014 года вместе с подполковником Збигневым Г. по подозрению в шпионаже в пользу России и признали виновным.

      Дело рассматривалось в закрытом режиме. 

      17:37, 20 марта, 2017
      Дарья Саушина
      27
      0
      #Россия\n#шпионаж\n#Польша
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