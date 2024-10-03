В Польше обязанности священника в храме начал выполнять искусственный интеллект

Познань. Польша. Искусственным интеллектом решили заменить священника в Польше. В городе Познань открылась цифровая часовня, передает Sputnik.

Роль священника в ней выполняет искусственный интеллект. Он может поддерживать беседы с прихожанами на религиозные и другие темы, отвечать на вопросы, в том числе богословские. Воспользоваться часовней можно, установив специальное приложение на мобильный телефон. Она работает круглосуточно.

На территории цифровой часовни имеется Wi-Fi, кофемашина и туалет. В ней можно назначать встречи со знакомыми, проводить досуг. Для создания электронного «ксендза» было использовано специальное программное обеспечение, которое применяют для управления «умными домами», а также Chat-GPT.

Напомним, недавно стало известно, что в Ирландии наметилась острая нехватка католических священников.