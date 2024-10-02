На дефицит священников жалуются в Ирландии

Дублин. Ирландия. В католических храмах Ирландии стало некому читать мессы, причащать, крестить и отпевать. Считавшаяся одной из самых религиозных в Европе страна столкнулась с острой нехваткой священников, передает Общественная служба новостей со ссылкой на РИА Новости.

Одновременно с дефицитом кадров, не хватает средств. Так, в епархии городов Корк и Росс решили продать офис религиозной организации, поскольку его не на что ремонтировать. На вырученные от сделки деньги планируется обустроить многофункциональный духовный центр, где к пастырскому служению будут готовить волонтеров из числа мирян. На почти 70 приходов епархии, в каждом из которых имеется по несколько храмов, приходится 85 клириков, и они не справляются с возложенными на них задачами. Проблему рассчитывают решить за счет верующих добровольцев.

В расположенном на другом конце страны небольшом городе Клохер от целой епархии учится всего один семинарист. Рукоположений новых священников не было уже 6 лет. По словам одного из местных клириков, через 20 лет в этих краях останется в лучшем случае десяток настоятелей храмов.

Одной из причин недостатка желающих стать священнослужителями называют серию сексуальных скандалов, поразивших католическую церковь, в том числе в Ирландии. Тем не менее, верующие и клирики надеются, что кадровую проблему помогут решить распространенные в стране католические молодежные движения.