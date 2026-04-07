Ижевск. Удмуртия. Нейросети и камеры с искусственным интеллектом на производстве «ЛАДА Ижевск» становятся привычным рабочим инструментом. Об этом рассказала пресс-служба предприятия в соцсетях.

«Они отвечают за качество выпускаемой продукции, безопасность рабочих постов, а также повышают эффективность производственных линий в целом», — говорится в сообщении.

На заводе подчеркнули, что именно с использованием ИИ связан кайдзен «Автоматизации подъёмной секции на участке ремонт пятном», внедрённый в цехе окраски кузовов.