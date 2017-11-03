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      Ученые сравнили увлечение продукцией Apple с религиозным культом

      19:22, 03 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      19:22, 03 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      65
      0
      #Hi-Tech\n#религия\n#iPhone\n#Стив Джобс\n#Apple\n#исследования\n#гаджеты\n#смартфоны\n#ученые
      Фото: pixabay.com
      65
      0

      При размышлениях о новых айфонах у их поклонников возбуждаются те же области мозга, что у верующих.  

      Бристоль. Великобритания. Фанатичный интерес к изделиям компании Apple является квазирелигией. К такому выводу пришли нейробиологи по результатам исследований, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на World Religion News и фильм, снятый ВВС. 

      Ученые просканировали мозг любителя айфонов, заявившего, что он думает о гаджетах 24 часа в сутки. Оказалось, что когда он представляет себе новые изделия «яблочной» компании, у него активизируются те же участки коры мозга, которые реагируют на религиозные образы.   

      Также в фильме указывается на то, что в новой квазирелигии функции храмов выполняют магазины Apple, а Стив Джобс играет роль божества. В качестве «заповедей» можно рассматривать правила использования фирменных смартфонов. 

      Напомним, в пятницу, 3 ноября в России стартовали продажи iPhone X. Поклонники занимали очередь за три дня до этого срока, дежурили там посменно, и даже торговали местами в «хвосте».

      19:22, 03 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      65
      0
      #Hi-Tech\n#религия\n#iPhone\n#Стив Джобс\n#Apple\n#исследования\n#гаджеты\n#смартфоны\n#ученые

       

       

       

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