Ученые сравнили увлечение продукцией Apple с религиозным культом

При размышлениях о новых айфонах у их поклонников возбуждаются те же области мозга, что у верующих.

Бристоль. Великобритания. Фанатичный интерес к изделиям компании Apple является квазирелигией. К такому выводу пришли нейробиологи по результатам исследований, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на World Religion News и фильм, снятый ВВС.

Ученые просканировали мозг любителя айфонов, заявившего, что он думает о гаджетах 24 часа в сутки. Оказалось, что когда он представляет себе новые изделия «яблочной» компании, у него активизируются те же участки коры мозга, которые реагируют на религиозные образы.

Также в фильме указывается на то, что в новой квазирелигии функции храмов выполняют магазины Apple, а Стив Джобс играет роль божества. В качестве «заповедей» можно рассматривать правила использования фирменных смартфонов.

Напомним, в пятницу, 3 ноября в России стартовали продажи iPhone X. Поклонники занимали очередь за три дня до этого срока, дежурили там посменно, и даже торговали местами в «хвосте».