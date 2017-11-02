Московские фанаты iPhone X торгуют местами в очередях за новинкой

До старта продаж осталось меньше суток.

Москва. Любители продукции Apple готовы за несколько суток занимать места в очередях за новым iPhone X. Также в интернете появились объявления о продаже таких мест, пишут «Известия».

В зависимости от близости к дверям магазина, стоимость предлагаемых позиций может составлять до 40 000 рублей. Те, кому лень стоять, могут заказать гаджет на дом за дополнительную наценку в 75 000 рублей. Сами по себе смартфоны стоят от 80 000 до 92 000 рублей, в зависимости от модификации.

Продажи новых iPhone X стартуют в России утром в пятницу, 3 ноября. Очереди начали образовываться еще со среды. С едой, питьем и складными стульями в них дежурят студенты и безработные, нередко посменно.

Напомним, недавно в сети появилась информация, что Apple разработает еще и «бюджетную» версию iPhone X, на 100 долларов дешевле флагманской модели. Цель – отбить часть рынка у китайских производителей недорогих, но функциональных смартфонов.