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      Московские фанаты iPhone X торгуют местами в очередях за новинкой

      18:50, 02 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      18:50, 02 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      276
      0
      #Hi-Tech\n#iPhone\n#Apple\n#гаджеты\n#смартфоны
      Фото: pixabay.com
      276
      0

      До старта продаж осталось меньше суток.  

      Москва. Любители продукции Apple готовы за несколько суток занимать места в очередях за новым iPhone X. Также в интернете появились объявления о продаже таких мест, пишут «Известия»

      В зависимости от близости к дверям магазина, стоимость предлагаемых позиций может составлять до 40 000 рублей. Те, кому лень стоять, могут заказать гаджет на дом за дополнительную наценку в 75 000 рублей. Сами по себе смартфоны стоят от 80 000 до 92 000 рублей, в зависимости от модификации.

      Продажи новых iPhone X стартуют в России утром в пятницу, 3 ноября. Очереди  начали образовываться еще со среды. С едой, питьем и складными стульями в них дежурят студенты и безработные, нередко посменно. 

      Напомним, недавно в сети появилась информация, что Apple разработает еще и «бюджетную» версию iPhone X, на 100 долларов дешевле флагманской модели. Цель – отбить часть рынка у китайских производителей недорогих, но функциональных смартфонов.

      18:50, 02 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      276
      0
      #Hi-Tech\n#iPhone\n#Apple\n#гаджеты\n#смартфоны

       

       

       

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