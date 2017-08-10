В сети опубликовали фотографии новых iPhone

Вниманию общественности предстали три смартфона: iPhone 7s, 7s Plus и iPhone 8.

Купертино. США. В сети опубликовали фотографии новых смартфонов компании Apple. Как пишет Лента.ру, на снимках изображены iPhone 7s, 7s Plus и iPhone 8.

Давно известно, что корпорация готовит к выходу три новых девайса. Однако на опубликованных фотографиях видно, что устройства будут иметь стеклянную заднюю крышку. В серебряной версии смартфонов будет представлена глянцевая рамка вокруг стекла, в то время как у предыдущей модели (iPhone 7) используются матовые металлические детали.

Также отмечается, что Apple не планирует выпускать iPhone в розовом цвете. Новые девайсы будут доступны только в черном, белом и золотом вариантах.

Напомним, презентация новых смартфонов компании назначена на осень 2017 года. В настоящее время вокруг выпуска iPhone 8 ходит множество слухов: по неподтвержденным данным девайс получит безрамочный дисплей с разговорным динамиком, датчиками и камерой в верхней части экрана, а также лишится кнопки Home со сканером отпечатков пальцев.