Фотограф из Удмуртии стал лауреатом Национальной премии в области природной фотографии

Ижевск. Удмуртия. Фотограф из Удмуртии Вячеслав Ложкин стал лауреатом Национальной премии в области природной фотографии и экопросвещения «Рассвет» со своим проектом «Природа Удмуртии». Об этом сообщает Агентство по туризму республики.

Как рассказал в соцсетях сам фотограф, высокая оценка мотивирует работать над проектом и дальше.

«Хочется снимать и показывать красоту нашего края больше, чаще, лучше и интереснее. Спасибо моей жене и семье за поддержку! Хочу поблагодарить коллег за то, что помогают в работе над проектом. Одному это делать гораздо сложнее. Илья Максимов, Сергей Ульихин, спасибо, друзья! Хочу выразить благодарность всем тем, кто не равнодушен к нашему проекту и оказывает поддержку — Министерству природных ресурсов Удмуртии, а также инспекторам и работникам леса. Спасибо премьер-министру республики Ярославу Семёнову за поддержку и интерес к проекту! И отдельная благодарность всем подписчикам, тем, кто посещает выставки, мастер-классы, встречи, задаёт вопросы и интересуется природой родного края. Без вас проект не имел бы смысла!», — написал Вячеслав Ложкин.

Отметим, что Национальная премия «Рассвет» в области природной фотографии и экопросвещения учреждена для поощрения авторов, коллективов и организаций, создающих проекты, которые способствуют развитию природной фотографии, а также повышают уровень экологической грамотности и формируют бережное отношение к живой природе. Организатором премии является Союз фотографов дикой природы.