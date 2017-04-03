Пользователи фитнес-браслетов «Самсунг» пожаловались на ожоги

Жалобы поступили примерно от 100 человек.

Великобритания. Обладатели фитнес-браслетов «Самсунг» Gear Fit2 пожаловались на ожоги, которые оставляли их гаджеты. У некоторых владельцев остались шрамы, пишет Daily Mail.

Предполагается, что ожоги вызваны перегревом устройства. Другие придерживаются мнения, что они появились после контакта с водой или в результате аллергической реакции. Настоящая причина пока невыяснена.

Большинство претензий высказано на страницах сообществ «Самсунг». Представители южнокорейской компании сообщили, что не знают о такой проблеме выпускаемых устройств. Они отметили, что безопасность клиентов является для них наивысшим приоритетом. Компания нацелена на устранение любых проблем, с которыми пришлось столкнуться потребителям.