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      Пользователи фитнес-браслетов «Самсунг» пожаловались на ожоги

      14:15, 03 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      14:15, 03 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      82
      0
      #спорт\n#здоровье\n#опасность\n#смартфоны\n#ожоги
      Фото: twitter.com/rozetked
      82
      0

      Жалобы поступили примерно от 100 человек.

      Великобритания. Обладатели фитнес-браслетов «Самсунг» Gear Fit2 пожаловались на ожоги, которые оставляли их гаджеты. У некоторых владельцев остались шрамы, пишет Daily Mail.

      Предполагается, что ожоги вызваны перегревом устройства. Другие придерживаются мнения, что они появились после контакта с водой или в результате аллергической реакции. Настоящая причина пока невыяснена.

      Большинство претензий высказано на страницах сообществ «Самсунг». Представители южнокорейской компании сообщили, что не знают о такой проблеме выпускаемых устройств. Они отметили, что безопасность клиентов является для них наивысшим приоритетом. Компания нацелена на устранение любых проблем, с которыми пришлось столкнуться потребителям.

      14:15, 03 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      82
      0
      #спорт\n#здоровье\n#опасность\n#смартфоны\n#ожоги
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