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21 миллион жителей китайского города Чэнду обязали самоизолироваться из-за ковида

11:21, 02 сентября, 2022
Евгений Кандаков
21 миллион жителей китайского города Чэнду обязали самоизолироваться из-за ковида
11:21, 02 сентября, 2022
Евгений Кандаков
108
0
#коронавирус\n#здоровье\n#медицина\n#тесты\n#запреты\n#ограничения\n#карантин\n#локдаун\n#Китай
Фото: pixabay.com
108
0

Ранее подобные меры вводились в Шанхае.

Чэнду. КНР. Строгий карантин из-за распространения коронавируса ввели в мегаполисе с 21-миллионным населением Чэнду китайской провинции Сычуань. Жителям без отрицательного теста запретили выходить на улицы, пишет Газета.ру со ссылкой на CNN.

Отмечается, что власти КНР намерены добиться полного отсутствия заболеваний ковидом в стране к XX Всекитайскому съезду компартии, который пройдет в октябре 2022 года.

Горожанам предписано не покидать свои дома. Выходить разрешается лишь для обязательного тестирования на COVID-19, которое будет проходить до конца недели. Тем, у кого имеется отрицательный тест на заболевание, раз в день можно сходить в магазин за продуктами.

Закрылись все предприятия и организации, кроме супермаркетов, аптек и больниц. Заведениям общепита разрешено торговать едой лишь на вынос, обслуживать клиентов в залах запрещено.

Ранее подобные меры вводили в 25-миллионном Шанхае. Локдаун в этом мегаполисе длился 2 месяца и был отменен лишь в июне 2022 года.

11:21, 02 сентября, 2022
Евгений Кандаков
108
0
#коронавирус\n#здоровье\n#медицина\n#тесты\n#запреты\n#ограничения\n#карантин\n#локдаун\n#Китай