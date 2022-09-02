21 миллион жителей китайского города Чэнду обязали самоизолироваться из-за ковида

Чэнду. КНР. Строгий карантин из-за распространения коронавируса ввели в мегаполисе с 21-миллионным населением Чэнду китайской провинции Сычуань. Жителям без отрицательного теста запретили выходить на улицы, пишет Газета.ру со ссылкой на CNN.

Отмечается, что власти КНР намерены добиться полного отсутствия заболеваний ковидом в стране к XX Всекитайскому съезду компартии, который пройдет в октябре 2022 года.

Горожанам предписано не покидать свои дома. Выходить разрешается лишь для обязательного тестирования на COVID-19, которое будет проходить до конца недели. Тем, у кого имеется отрицательный тест на заболевание, раз в день можно сходить в магазин за продуктами.

Закрылись все предприятия и организации, кроме супермаркетов, аптек и больниц. Заведениям общепита разрешено торговать едой лишь на вынос, обслуживать клиентов в залах запрещено.

Ранее подобные меры вводили в 25-миллионном Шанхае. Локдаун в этом мегаполисе длился 2 месяца и был отменен лишь в июне 2022 года.