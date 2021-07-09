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У части жительниц Норвегии после прививок от коронавируса увеличился бюст

14:02, 09 июля, 2021
Евгений Кандаков
У части жительниц Норвегии после прививок от коронавируса увеличился бюст
14:02, 09 июля, 2021
Евгений Кандаков
189
0
#Норвегия\n#женщины\n#красота\n#коронавирус\n#медицина\n#здоровье\n#вакцинация
Фото: pixabay.com
189
0

Ученые связывают это с расширением лимфатических узлов.

Осло. Норвегия. Бюстгальтеры большего чем обычно размера пришлось покупать многим женщинам в Норвегии после иммунизации от COVID-19. Об этом сообщает телеканал «МИР 24» со ссылкой на NRK.

Как отмечает портал, о приятном побочном эффекте рассказали в соцсетях десятки дам.

«Мне понадобился бюстгальтер на целый размер больше, это был своего рода кризис», - приводит сайт откровения одной из привившихся жительниц Осло по имени Эмма.

По мнению доктора Хайнриха Бакманна, причиной произошедшего может оказаться расширение лимфатических узлов, вызванное мобилизацией защитных сил организма при введении вакцины. Однако этот эффект не может быть долговременным – огорчил врач привившихся норвежек.

Представитель Норвежского агентства лекарственных средств Стейнар Мадсен добавил, что такой же результат наблюдался при вакцинации от коронавируса у части жительниц США. По его словам, размер увеличивался после введения первой дозы препарата примерно у 10% женщин. Правда, через несколько дней бюст возвращался к прежней величине.

В норвежском представительстве компании Pfizer сказали, что данными об указанном побочном эффекте не располагают, но исключать такую возможность не стали.

14:02, 09 июля, 2021
Евгений Кандаков
189
0
#Норвегия\n#женщины\n#красота\n#коронавирус\n#медицина\n#здоровье\n#вакцинация