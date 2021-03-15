В руководстве Евросоюза задумались о покупке вакцины Sputnik V

Об этом стало известно агентству Reuters.



Брюссель. Бельгия. Лидеры стран Евросоюза обсуждают возможность договориться с Россией о поставках Sputnik V. Об этом Reuters стало известно от официальных и дипломатических источников, пишет РБК.

В частности, по словам представителя ЕС, который отвечает за связи с разными производителями вакцин, в Брюсселе уже не считают невозможным начать переговоры с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ), продвигающим Sputnik V за рубежом. Также он рассказал агентству, что Италия может использовать для производства российской вакцины крупнейший в стране биореактор на заводе ReiThera недалеко от Рима. Кроме того, быстро наладить выпуск Sputnik V позволяют возможности немецких фармацевтических компаний.

При этом ЕС может и не вмешиваться в процесс, а предоставить государствам блока напрямую договориться с разработчиком российской вакцины, как это уже сделали Венгрия и Словакия. Всего же в мире к использованию российской вакцины приступили или готовятся приступить порядка 50 стран.

Кстати, ранее многие политики ЕС публично критиковали российскую вакцину, напоминает агентство.