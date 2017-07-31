Старейшая в мире семья из Северной Ирландии раскрыла секрет долголетия

Все братья и сестры Донелли едят овсянку, а также продукты со своего подворья.

Белфаст. Великобритания. Тайну своей долгой жизни раскрыли представители самой старой семьи в мире. Как пишет портал Виста-ньюс со ссылкой на Daily Mail, возраст всех тринадцати братьев и сестер Донелли составил 1073 года.

Поэтому семья из Северной Ирландии попала в этом году в книгу рекордов Гиннесса. Самому старшему Донелли исполнилось 93 года, самому младшему - 72.

Причину долгой жизни рода раскрыл младший из братьев, Джо Донелли. Она проста – «овсянка, сэр!». Отец семейства приучил сыновей и дочерей перед сном есть теплую кашу. Донелли обязательно употребляют овсянку в 10 часов вечера, а также в 7 утра. К ней обычно добавляют молоко и яблочный джем.

Кроме того, основу рациона долгожителей всегда составляли только те продукты, которые они выращивали на своем подворье, а также хлеб собственной выпечки. К тому же Донелли никогда не злоупотребляли алкогольными напитками.