Сильвестр Сталлоне подготовил режиссерскую версию «Рокки IV»

В фильм вошла неизвестная зрителю сцена боя главного героя с советским боксером.



Лос-Анджелес. США. Монтаж режиссерской версии «Рокки IV» завершен. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на страницу Сильвестра Сталлоне в Instagram.

Артист рассказал о готовности фильма на видео, снятом в монтажной комнате. Известно, что в обновленной версии зрители увидят не вошедшую в классический вариант сцену боя между главным героем и советским боксером Иваном Драго. При этом Сталлоне полностью отказался от кадров с участием домашнего робота, запомнившегося многим в начальной версии. По мнению актера, этот «персонаж» не укладывается в идею фильма.

Первоначально Сталлоне обещал закончить работу к 35-летию оригинала, в ноябре 2020 года, но не уложился в намеченный срок. Дата выхода нового «Рокки IV» на экраны пока неизвестна.

Сообщалось также, что артист трудится одновременно над целым сериалом-приквелом про Рокки. Подробностей об этом проекте пока не объявлено.

Фильм «Рокки IV», в котором Сильвестр Сталлоне выступил режиссером и исполнителем главной роли, вышел на экраны в 1985 году и получил неоднозначные оценки критиков и зрителей. Из наград он получил премию «Золотой экран» и несколько номинаций на антипремию «Золотая малина». В то же время картина оказалась самой прибыльной в истории франшизы о Рокки Бальбоа.