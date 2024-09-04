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Маргарита Симоньян рассказала о выходе своего фильма «Беслан 2004/2024»

17:45, 04 сентября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
Маргарита Симоньян рассказала о выходе своего фильма «Беслан 2004/2024»
17:45, 04 сентября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
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0
#Беслан\n#фильмы
Фото: кадр из видео
23
0

Он посвящён 20-летию трагедии в школе №1.

Москва. Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала о выходе своего фильма «Беслан 2004/2024» (18+) к 20-летию трагедии. Об этом сообщает RT.

«Для меня 3 сентября навсегда останется вечером, днём, утром, ночью непрекращающегося ужаса. Ужаса, не сравнимого ни с чем из того, что я лично видела и до и после, как любой репортёр. Профессия журналиста подразумевает, что ты много всего разного видишь в жизни. Но Беслан — это Беслан», — заявила она.

По словам Маргариты Симоновны, было важно поехать туда спустя 20 лет, пообщаться с людьми и сделать фильм «про то, что было, и про то, что сейчас, про то, как продолжается жизнь».

17:45, 04 сентября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
23
0
#Беслан\n#фильмы