Стивен Кинг представил новый роман

Главный герой книги – подросток со сверхспособностями Джейми Конклин.



Бангор. США. 72-летний американский писатель Стивен Кинг анонсировал выход нового романа. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на Independent.

Главный герой криминально-мистической истории «Позже» (Later) - подросток со сверхъестественными способностями Джейми Конклин. Юноша умеет «видеть то, что больше никто не видит, и исследовать то, что не может понять никто другой».

По этой причине полиция Нью-Йорка привлекает его к расследованию дела умершего некоторое время назад убийцы. Дело в том, что покойник грозился не давать покоя своим недругам, даже будучи на том свете. Однако за использование своих сверхспособностей Джейми предстоит заплатить огромную цену.

Добавим, роман выйдет в свет в марте 2021 года.