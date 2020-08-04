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Стивен Кинг представил новый роман

18:23, 04 августа, 2020
Евгений Кандаков
Стивен Кинг представил новый роман
18:23, 04 августа, 2020
Евгений Кандаков
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#культура\n#США\n#книги\n#литература\n#ужасы\n#Стивен Кинг
Фото: vk.com/wiki_stephen_edwin_king
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Главный герой книги – подросток со сверхспособностями Джейми Конклин.

Бангор. США. 72-летний американский писатель Стивен Кинг анонсировал выход нового романа. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на Independent.

Главный герой криминально-мистической истории «Позже» (Later) - подросток со сверхъестественными способностями Джейми Конклин. Юноша умеет «видеть то, что больше никто не видит, и исследовать то, что не может понять никто другой».

По этой причине полиция Нью-Йорка привлекает его к расследованию дела умершего некоторое время назад убийцы. Дело в том, что покойник грозился не давать покоя своим недругам, даже будучи на том свете. Однако за использование своих сверхспособностей Джейми предстоит заплатить огромную цену.

Добавим, роман выйдет в свет в марте 2021 года.

18:23, 04 августа, 2020
Евгений Кандаков
100
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#культура\n#США\n#книги\n#литература\n#ужасы\n#Стивен Кинг

 

 

 


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