Во Франции расшифровали 230-летнюю надпись на прибрежном камне

Рисунок повествовал о трагической смерти.

Бретань. Франция. Во французском регионе Бретань расшифровали 230-летнюю надпись на камне у моря. Об этом пишет Bild.

Местный историк нашел на камнях огромное количество древних надписей, после чего был объявлен конкурс по дешифровке. Победителей ждал приз 2 тыс. евро.

Конкурс помог выяснить, что надписи были сделаны в память о чьей-то трагической смерти. Версии победителей во многом отличалсиь, но оба результата исторических исследований сводились к одному.

Ноэль Рэне Тоудик, учитель английского языка и эксперт по истории кельтов, считает, что выгравированные надписи о смерти написаны и читаются на старом бретонском языке восемнадцатого века. Ключевой смысл фразы в его переводе выглядит так: «Серге, что не смог грести, погиб, так как ветер перевернул его лодку».

Второй же переводчик, историк Рогер Фалигот, согласен с тем, что надпись сделана на бретонском языке, однако некоторые слова, как он считает, написаны на валлийском. Сделанный им перевод гласит: «Он был самим олицетворением мужества и воплощением жизнерадостности. Где-то на этом острове он был убит и теперь мёртв».

Перевод подготовил Киселев Артём лауреат конкурса «Перевод в поле многоязычия».