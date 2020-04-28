По романам Терри Пратчетта про «Плоский мир» снимут фантастический сериал

Как заявила дочь писателя, фильмы будут предельно близки книгам по сюжетам.



Лондон. Великобритания. Романы британского фантаста Терри Пратчетта, действие которых происходит в «Плоском мире», будут экранизированы. Об этом сообщает RT со ссылкой на Variety.

По данным портала, основанная писателем компания подписала контракт с Motive Pictures и Endeavor Content. Согласно документу, по мотивам романов Пратчетта будут сняты телефильмы.

Сага «Плоский мир» включает в себя более 40 произведений. Среди них - «Цвет волшебства», «Посох и шляпа», «Мрачный Жнец» и другие. Какие из них будут экранизированы, пока неизвестно. В то же время, по словам дочери автора Рианны Пратчетт, книги будут отражены на экране предельно близко к литературным оригиналам.

Добавим, ранее по романам Терри Пратчетта из цикла «Плоский мир» уже были сняты 3 фильма. Во всех них эпизодические роли сыграл сам автор.