Уставший от мирового турне Джастин Бибер отказался от гастролей

Певец заявил, что хочет покататься на велосипедах.

Оттава. Канада. Известный канадский певец Джастин Бибер прервал мировое турне. Как пишет Лента.ру со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом он объявил в видеозаписи, выложенной в сети.

Свое решение, сулящее большие финансовые потери, молодой исполнитель объяснил тем, что устал от непрерывных гастролей, которые длятся уже 2 года. Бибер намерен отдохнуть, в частности - покататься на велосипедах.

Поклонникам певец принес извинения. О компенсации за приобретенные билеты Бибер ничего не сказал. Вероятно, этот вопрос фанатам придется решать с организаторами концертов.

Тур Бибера в поддержку собственного альбома Purpose стартовал 9 марта 2016 года в Сиэтле, и должен был продлиться до октября 2017 года. Отменены 14 концертов в США, Японии, Канаде и Сингапуре.

Напомним, ранее китайские власти отказали Биберу в выступлениях на большей части территории КНР, ссылаясь на его «плохое поведение». Исключение было сделано лишь для Гонконга. Однако в связи с отказом Бибера от продолжения тура, концерт не состоится и там.