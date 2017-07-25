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      Уставший от мирового турне Джастин Бибер отказался от гастролей

      11:34, 25 июля, 2017
      Новичок
      11:34, 25 июля, 2017
      Новичок
      70
      0
      #культура\n#музыка\n#концерты\n#тур\n#Бибер
      Фото: pixabay.com
      70
      0

      Певец заявил, что хочет покататься на велосипедах.  

      Оттава. Канада. Известный канадский певец Джастин Бибер прервал мировое турне. Как пишет Лента.ру со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом он объявил в видеозаписи, выложенной в сети.  

      Свое решение, сулящее большие финансовые потери, молодой исполнитель объяснил тем, что устал от непрерывных гастролей, которые длятся уже 2 года. Бибер намерен отдохнуть, в частности - покататься на велосипедах.  

      Поклонникам певец принес извинения. О компенсации за приобретенные билеты Бибер ничего не сказал. Вероятно, этот вопрос фанатам придется решать с организаторами концертов.  

      Тур Бибера в поддержку собственного альбома Purpose стартовал 9 марта 2016 года в Сиэтле, и должен был продлиться до октября 2017 года. Отменены 14 концертов в США, Японии, Канаде и Сингапуре.  

      Напомним, ранее китайские власти отказали Биберу в выступлениях на большей части территории КНР, ссылаясь на его «плохое поведение». Исключение было сделано лишь для Гонконга. Однако в связи с отказом Бибера от продолжения тура, концерт не состоится и там.

      11:34, 25 июля, 2017
      Новичок
      70
      0
      #культура\n#музыка\n#концерты\n#тур\n#Бибер

       

       

       

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