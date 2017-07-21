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      Власти КНР запретили гастроли Джастина Бибера из-за «плохого поведения» артиста

      15:57, 21 июля, 2017
      Новичок
      15:57, 21 июля, 2017
      Новичок
      121
      0
      #культура\n#Китай\n#музыка\n#знаменитости\n#Бибер
      Фото: pixabay.com
      121
      0

      Возможно, имелись в виду громкие скандалы, которые не раз устраивал 23-летний исполнитель.  

      Пекин. КНР. Концерты популярного канадского певца Джастина Бибера в Китае не состоятся. В департаменте культуры Пекина не дали разрешения на выступления из-за «плохого поведения» исполнителя, пишут «Известия» со ссылкой на The Guardian.

      Возможно, китайские власти имели в виду громкие скандалы, которые не раз устраивал 23-летний артист. Так, Бибер гонял мяч в Сикстинской капелле, нетрезвым водил автомобиль, провоцировал драки.

      В культурном ведомстве КНР лишь пояснили, что Джастин отличился «плохим поведением», в том числе во время гастролей в Поднебесной.

      15:57, 21 июля, 2017
      Новичок
      121
      0
      #культура\n#Китай\n#музыка\n#знаменитости\n#Бибер

       

       

       

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