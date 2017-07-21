Власти КНР запретили гастроли Джастина Бибера из-за «плохого поведения» артиста

Возможно, имелись в виду громкие скандалы, которые не раз устраивал 23-летний исполнитель.

Пекин. КНР. Концерты популярного канадского певца Джастина Бибера в Китае не состоятся. В департаменте культуры Пекина не дали разрешения на выступления из-за «плохого поведения» исполнителя, пишут «Известия» со ссылкой на The Guardian.

Возможно, китайские власти имели в виду громкие скандалы, которые не раз устраивал 23-летний артист. Так, Бибер гонял мяч в Сикстинской капелле, нетрезвым водил автомобиль, провоцировал драки.

В культурном ведомстве КНР лишь пояснили, что Джастин отличился «плохим поведением», в том числе во время гастролей в Поднебесной.