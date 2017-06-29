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      Украину оштрафуют за недопуск России на «Евровидение-2017»

      14:54, 29 июня, 2017
      Новичок
      14:54, 29 июня, 2017
      Новичок
      170
      0
      #культура\n#Украина\n#музыка\n#Евровидение\n#Россия\n#Швейцария
      Фото: pixabay.com
      170
      0

      Сумму взыскания в Европейском вещательном союзе пока не назвали.  

      Женева. Швейцария. За недопуск участницы из России Юлии Самойловой на Евровидение-2017 Украину оштрафуют. Об этом пишет РБК со ссылкой на слова представителя Европейского вещательного союза (EBU).  

      Киев не смог адекватно выполнить свои обязательства по сотрудничеству с EBU в отношении участия российской певицы, — заявил собеседник информационного холдинга. Также в числе «провинностей» страны-хозяйки Евровидения-2017 он указал на задержки в проведении ряда мероприятий.  

      В связи с этим оргкомитет конкурса вынес рекомендацию оштрафовать Национальную общественную телерадиокомпанию Украины на существенную сумму. Ее размер пока не озвучен. Также EBU вынес замечание российскому Первому каналу, который не стал транслировать конкурс из-за отсутствия на нем россиянки Юлии Самойловой.

      Напомним, 23 июня стало известно об аресте в Швейцарии финансовой гарантии Украины на проведение «Евровидения-2017» в 15 миллионов евро.  

      Сам конкурс прошел в Киеве с 9 по 13 мая. Победу одержала Португалия. Российская участница, вокалистка с ограниченными возможностями Юлия Самойлова не была на него допущена. В Киеве заявили, что она нарушила законодательство Украины, выступив в Крыму после его включения в состав Российской Федерации.

      14:54, 29 июня, 2017
      Новичок
      170
      0
      #культура\n#Украина\n#музыка\n#Евровидение\n#Россия\n#Швейцария

       

       

       

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