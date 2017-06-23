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      В Швейцарии арестовали залог, внесенный Украиной перед проведением «Евровидения»

      10:31, 23 июня, 2017
      Новичок
      10:31, 23 июня, 2017
      Новичок
      169
      0
      #культура\n#Украина\n#музыка\n#Евровидение\n#Швейцария\n#Португалия
      Фото: pixabay.com
      169
      0

      Речь идет о сумме в 15 млн евро.

      Женева. Швейцария. Финансовую гарантию в 15 млн евро, внесенную Украиной перед проведением «Евровидения-2017», арестовали в Швейцарии. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на украинские СМИ.  

      Известно, что решение об аресте денежных средств принято Женевским управлением принудительного взыскания задолженности. Претензии по организации конкурса выдвинул Европейский вещательный союз.  

      Чтобы вернуть деньги, Национальная телерадиокомпания Украины обратилась за помощью к швейцарской юридической фирме. Напомним, конкурс «Евровидение-2017» прошел в Киеве с 9 по 13 мая. Победу одержала Португалия.

      10:31, 23 июня, 2017
      Новичок
      169
      0
      #культура\n#Украина\n#музыка\n#Евровидение\n#Швейцария\n#Португалия

       

       

       

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