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      Актеры «Игры престолов» получат по 2,6 млн долларов за серию в 7 сезоне

      17:53, 25 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      17:53, 25 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      95
      0
      #телевидение\n#сериалы\n#заработок\n#актеры\n#Игра престолов
      Фото: makinggameofthrones.com
      95
      0

      Они станут самыми высокооплачиваемыми артистами в истории телевидения.

      США. Пять ключевых актеров 7 сезона сериала «Игры престолов» получат за каждый эпизод до 2,6 млн долларов. В этот список вошли Эмилия Кларк (Дейенерис Таргариен), Питер Динклэйдж (Тирион Ланнистер), Лена Хиди (Серсея Ланнистер), Николай Костер-Вальдау (Джейме Ланнистер) и Кит Харингтон (Джон Сноу), сообщает телеканал «360».

      Такие гонорары сделают их самыми высокооплачиваемыми актерами сериалов. По уровню заработка они обошли рекорды «Друзей» и «Теории большого взрыва». Известно, что актеры также получат процент от трансляций в других странах. Седьмой сезон «Игры престолов» покажут более чем в 170 странах.

      По предварительным данным, сеть кабельного телевидения HBO планирует потратить около 10 млн долларов на производство каждого эпизода. В 6 сезоне на серию уходило порядка 6 млн долларов.

      Премьера сезона запланирована на середину лета 2017 года. Создатели обещают показать самые впечатляющие сцены в истории кино.

      Ранее сообщалось, что телеканал HBO выложил в Сеть первые кадры нового сезона.

      17:53, 25 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      95
      0
      #телевидение\n#сериалы\n#заработок\n#актеры\n#Игра престолов
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