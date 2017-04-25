Актеры «Игры престолов» получат по 2,6 млн долларов за серию в 7 сезоне

Они станут самыми высокооплачиваемыми артистами в истории телевидения.

США. Пять ключевых актеров 7 сезона сериала «Игры престолов» получат за каждый эпизод до 2,6 млн долларов. В этот список вошли Эмилия Кларк (Дейенерис Таргариен), Питер Динклэйдж (Тирион Ланнистер), Лена Хиди (Серсея Ланнистер), Николай Костер-Вальдау (Джейме Ланнистер) и Кит Харингтон (Джон Сноу), сообщает телеканал «360».

Такие гонорары сделают их самыми высокооплачиваемыми актерами сериалов. По уровню заработка они обошли рекорды «Друзей» и «Теории большого взрыва». Известно, что актеры также получат процент от трансляций в других странах. Седьмой сезон «Игры престолов» покажут более чем в 170 странах.

По предварительным данным, сеть кабельного телевидения HBO планирует потратить около 10 млн долларов на производство каждого эпизода. В 6 сезоне на серию уходило порядка 6 млн долларов.

Премьера сезона запланирована на середину лета 2017 года. Создатели обещают показать самые впечатляющие сцены в истории кино.

Ранее сообщалось, что телеканал HBO выложил в Сеть первые кадры нового сезона.