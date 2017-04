Телеканал HBO представил первые кадры 7 сезона «Игры престолов»

США. Американская телевизионная сеть HBO опубликовала первые снимки нового седьмого сезона «Игры престолов». На официальном сайте телеканала фанаты могут увидеть Джона Сноу, Сансу Старк, Ланнистеров, Дейенерис Таргариен и других ключевых персонажей сезона.

Дата выхода первой серии запланирована на 16 июля 2017 года.

В конце марта появился первый официальный промо-ролик сериала.

Ранее сообщалось, что 18-21 августа Джордж Мартин, автор серии книг «Песнь Льда и Пламени», на основе которых снимается «Игра престолов», планирует посетить Санкт-Петербург в рамках фестиваля «Петербуржской фантастической ассамблеи — 2017».

Send a raven. Behold the first official photos from #GoTS7. See them all: https://t.co/jCVym1eicI

Fans of "Game of Thrones can feast their eyes on new photos while waiting for the series to resume in 3 months https://t.co/LJbKS4SVMh