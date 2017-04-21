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      Телеканал HBO представил первые кадры 7 сезона «Игры престолов»

      15:54, 21 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      15:54, 21 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      139
      0
      #телевидение\n#сериал\n#Игра престолов
      Фото: hbo.com
      139
      0

      Первую серию можно будет увидеть 16 июля 2017 года.

      США. Американская телевизионная сеть HBO опубликовала первые снимки нового седьмого сезона «Игры престолов». На официальном сайте телеканала фанаты могут увидеть Джона Сноу, Сансу Старк, Ланнистеров, Дейенерис Таргариен и других ключевых персонажей сезона.

      Дата выхода первой серии запланирована на 16 июля 2017 года.

      В конце марта появился первый официальный промо-ролик сериала.

      Ранее сообщалось, что 18-21 августа Джордж Мартин, автор серии книг «Песнь Льда и Пламени», на основе которых снимается «Игра престолов», планирует посетить Санкт-Петербург в рамках фестиваля «Петербуржской фантастической ассамблеи — 2017».

      Game Of Thrones on Twitter

      Send a raven. Behold the first official photos from #GoTS7. See them all: https://t.co/jCVym1eicI

      CNN on Twitter

      Fans of "Game of Thrones can feast their eyes on new photos while waiting for the series to resume in 3 months https://t.co/LJbKS4SVMh

      15:54, 21 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      139
      0
      #телевидение\n#сериал\n#Игра престолов
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