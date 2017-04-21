Телеканал HBO представил первые кадры 7 сезона «Игры престолов»

Первую серию можно будет увидеть 16 июля 2017 года.

США. Американская телевизионная сеть HBO опубликовала первые снимки нового седьмого сезона «Игры престолов». На официальном сайте телеканала фанаты могут увидеть Джона Сноу, Сансу Старк, Ланнистеров, Дейенерис Таргариен и других ключевых персонажей сезона.

Дата выхода первой серии запланирована на 16 июля 2017 года.

В конце марта появился первый официальный промо-ролик сериала.

Ранее сообщалось, что 18-21 августа Джордж Мартин, автор серии книг «Песнь Льда и Пламени», на основе которых снимается «Игра престолов», планирует посетить Санкт-Петербург в рамках фестиваля «Петербуржской фантастической ассамблеи — 2017».

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