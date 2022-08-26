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Норвегия не согласилась продавать газ странам ЕС ниже рыночной цены

13:41, 26 августа, 2022
Евгений Кандаков
Норвегия не согласилась продавать газ странам ЕС ниже рыночной цены
13:41, 26 августа, 2022
Евгений Кандаков
62
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#Евросоюз\n#власть\n#политика\n#экономика\n#энергетика\n#бизнес\n#цены\n#Норвегия\n#газ
Фото: pixabay.com
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Об этом заявил министр энергетики королевства Терье Осланд.

Осло. Норвегия. В Евросоюзе напрасно надеются удешевление газа, поставляемого из Норвегии. Об этом заявил министр нефти и энергетики страны Терье Осланд, пишет Газета.ру со ссылкой на E24.

По его словам, работающие на норвежском континентальном шельфе нефтяные компании функционируют на коммерческой основе, и власти королевства не будут диктовать им цены на добываемый ресурс.

Также министр напомнил, что Брюссель 20 лет назад сам отказался от практики долгосрочных контрактов в пользу спотового рынка.

Ранее ряд стран Евросоюза заявили, что в условиях топливного кризиса Норвегия должна поставлять газ по сниженным ценам.

13:41, 26 августа, 2022
Евгений Кандаков
62
0
#Евросоюз\n#власть\n#политика\n#экономика\n#энергетика\n#бизнес\n#цены\n#Норвегия\n#газ