Норвегия не согласилась продавать газ странам ЕС ниже рыночной цены

Осло. Норвегия. В Евросоюзе напрасно надеются удешевление газа, поставляемого из Норвегии. Об этом заявил министр нефти и энергетики страны Терье Осланд, пишет Газета.ру со ссылкой на E24.

По его словам, работающие на норвежском континентальном шельфе нефтяные компании функционируют на коммерческой основе, и власти королевства не будут диктовать им цены на добываемый ресурс.

Также министр напомнил, что Брюссель 20 лет назад сам отказался от практики долгосрочных контрактов в пользу спотового рынка.

Ранее ряд стран Евросоюза заявили, что в условиях топливного кризиса Норвегия должна поставлять газ по сниженным ценам.