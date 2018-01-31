Германия позволила строить «Северный поток-2» в своих территориальных водах

Речь идет о прокладке 55-километрового участка газопровода, в том числе на суше в районе Любмина.

Штральзунд. Германия. Разрешение на строительство газопровода «Северный поток-2» в территориальных водах Германии получено. Об этом сообщает russian.rt.com со ссылкой на пресс-службу компании Nord Stream 2, пишет.

Речь идет о прокладке 55-километрового участка газопровода. Работы будут вестись в территориальных водах Германии и на суше в районе Любмина. Официальное разрешение на это выдано Горным ведомством Штральзунда в соответствии с Законом об энергетической промышленности

Также в пресс-релизе отмечается, что процедуры получения разрешений в России, Финляндии, Швеции и Дании, через которые будут проложены другие отрезки маршрута газопровода, идут по графику.