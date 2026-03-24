Воскресенск. Московская область. Стартовый матч серии 1/8 плей-офф Чемпионата России – ВХЛ между воскресенским ХК «Химик» и командой «Ижсталь» завершился со счетом 4:2 в пользу подмосковного клуба. Встреча началась для «сталеваров» успешно, однако удержать преимущество не удалось. Об этом сообщает пресс-служба ижевского клуба.



Начало матча осталось за ижевчанами. Уже на первых минутах Кирилл Пукело открыл счет, хлестко пробив ворота с острого угла. Всего через 25 секунд Александр Шилов точным броском с пятака после передачи Ильдара Шиксатдарова удвоил преимущество ижевчан – 2:0.



Однако «Химик» сумел быстро переломить ход встречи. Под занавес первого периода, реализуя большинство, Станислав Яровой сократил отставание. Во втором отрезке игры давление воскресенцев нарастало: на 27-й минуте Никита Соколов сравнял счёт.



В заключительной двадцатиминутке хозяева продолжили дожимать соперника. На 48-й минуте Иван Рябов вывел «Химик» вперед. В концовке, уже играя с пустыми воротами, воскресенцы провели результативную комбинацию, дубль в которой оформил Станислав Яровой, установив окончательный счет – 4:2.



«Наша команда провела хороший матч. Начало было за нами, затем соперник перестроился, во втором периоде полностью переиграл нас. Но в третьем мы дожали. Хорошие, качественные игроки с опытом решили исход. У нас были моменты и выходы «два в один», и «один в один», чтобы зацепиться, но мы не реализовали, а соперник реализовал. Набираемся опыта через такие игры, серия вся впереди. Будем делать выводы, анализировать и двигаться вперед», – прокомментировал игру главный тренер «Ижстали» Рамиль Сайфуллин.



Второй матч серии состоится 25 марта в 19:30.