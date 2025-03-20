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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В Можге впервые проведут любительский фестиваль фигурного катания «Времена года»

16:30, 20 марта, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
В Можге впервые проведут любительский фестиваль фигурного катания «Времена года»
16:30, 20 марта, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
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#Можга\n#Удмуртия\n#спорт\n#соревнования
Источник фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии
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В программе мастер-классы от олимпийской чемпионки Екатерины Бобровой.

Можга. Удмуртия. Весной в Можге впервые пройдёт фестиваль любителей фигурного катания «Времена года» (0+). Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии. 

Мероприятие пройдёт 9-10 апреля на ледовой арене «Можга». Соревнования посвятят 185-летию со Дня рождения Петра Чайковского. 

На льду выступят спортсмены-любители старше 7 лет из разных регионов России. Они покажут произвольные программы в одиночном катании и в дисциплине «интерпретация». 

Специальным гостем состязаний станет заслуженный мастер спорта России, олимпийская чемпионка в танцах на льду 2014 года, президент Ассоциации развития массового фигурного катания Екатерина Боброва. Она поучаствует в церемонии открытия чемпионата и проведёт мастер-классы для спортсменов-любителей. 

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16:30, 20 марта, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
101
0
#Можга\n#Удмуртия\n#спорт\n#соревнования