Можга. Удмуртия. Весной в Можге впервые пройдёт фестиваль любителей фигурного катания «Времена года» (0+). Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Мероприятие пройдёт 9-10 апреля на ледовой арене «Можга». Соревнования посвятят 185-летию со Дня рождения Петра Чайковского.

На льду выступят спортсмены-любители старше 7 лет из разных регионов России. Они покажут произвольные программы в одиночном катании и в дисциплине «интерпретация».

Специальным гостем состязаний станет заслуженный мастер спорта России, олимпийская чемпионка в танцах на льду 2014 года, президент Ассоциации развития массового фигурного катания Екатерина Боброва. Она поучаствует в церемонии открытия чемпионата и проведёт мастер-классы для спортсменов-любителей.