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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В середине марта в Ижевске вновь пройдут соревнования по зимним трековым гонкам

10:20, 17 февраля, 2025
Михей Кузнецов
журналист
В середине марта в Ижевске вновь пройдут соревнования по зимним трековым гонкам
10:20, 17 февраля, 2025
Михей Кузнецов
журналист
468
0
#Ижевск\n#зима\n#гонки
Источник фото: unsplash.com (Richard Ciraulo)
468
0

Помимо традиционных классов борьба будет между автомобилями «Волга».

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 15 марта пройдёт 2-ой этап чемпионата Удмуртии по зимним трековым гонкам (0+). Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Напомним, 15 февраля в столице Удмуртии прошёл 2-ой этап Чемпионата России по зимним трековым гонкам. Более 20 спортсменов прибыли из 13 регионов страны.

Также как, и предыдущие соревнования, 2-ой этап республиканского чемпионата пройдёт на ижевском ипподроме. Отмечается, что, помимо традиционных классов зрителей будет ждать борьба автомобилей «Волга».

10:20, 17 февраля, 2025
Михей Кузнецов
журналист
468
0
#Ижевск\n#зима\n#гонки