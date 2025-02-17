Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 15 марта пройдёт 2-ой этап чемпионата Удмуртии по зимним трековым гонкам (0+). Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Напомним, 15 февраля в столице Удмуртии прошёл 2-ой этап Чемпионата России по зимним трековым гонкам. Более 20 спортсменов прибыли из 13 регионов страны.

Также как, и предыдущие соревнования, 2-ой этап республиканского чемпионата пройдёт на ижевском ипподроме. Отмечается, что, помимо традиционных классов зрителей будет ждать борьба автомобилей «Волга».