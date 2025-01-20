Второй этап чемпионата России по зимним трековым гонкам пройдёт в Ижевске

Ижевск. Удмуртия. 15 февраля в Ижевске на ипподроме пройдут 2-й этап чемпионата России и всероссийские соревнования по зимним трековым гонкам (0+). Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Чемпионат России в дисциплине «N-1600» объединит профессиональных пилотов на автомобилях с мощностью двигателей до 1600 лошадиных сил. Зрителей ждёт захватывающее зрелище — высокая скорость, мастерство управления и дух соревнований.

Предыдущий этап чемпионата прошёл в городе Югорск (ХМАО), где приняли участие известные российские спортсмены. Один из них — мастер спорта международного класса, 17-кратный чемпион России в различных дисциплинах автоспорта — легендарный Дмитрий Брагин из Татарстана. Участие спортсмена ожидается и на ижевском этапе. Среди участников 1 этапа были и такие не менее известные спортсмены, мастера спорта, обладатели Кубка России, как Андрей Тюрин из Свердловской области, Михаил Жужгов из Пермского края, постоянный гость из Татарстана и любимый болельщиками Ижевска опытный автогонщик Раис Минниханов, победитель 1 этапа Кирилл Лавров из Тюмени, который уже опробовал ижевскую трассу на чемпионате Удмуртии и стал бронзовым призёром соревнований, и другие спортсмены.

Во всероссийских соревнованиях в классе «Лада» примут участие автомобили отечественного производства — «Жигули», «Москвич», «Ода» и другая «классика». Особенность соревнований в том, что за руль могут садиться молодые пилоты от 16 лет, что делает гонки интереснее.