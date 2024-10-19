Юбилейная «Ижевская винтовка» соберет лучших биатлонистов России и Беларуси

Ижевск. Удмуртия. 9 декабря в столице Удмуртии стартует юбилейная, 55-я по счёту «Ижевская винтовка» (0+), в соревнованиях примут участие лучшие биатлонисты России и Беларуси. Информацию предоставила пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Напомним, Чемпионат и Кубок России по биатлону состоятся с 9 по 15 декабря. 12 декабря пройдет индивидуальная гонка. 14 декабря состоится спринт, 15 декабря — гонка преследования.

На биатлонном комплексе имени генерала-майора А. М. Демидова соберутся лучшие спортсмены, в числе которых олимпийские чемпионы и призёры: Эдуард Латыпов, Карим Халили, Ирина Казакевич, Кристина Резцова, Антон и Динара Смольские. В состав сборной команды Удмуртии вошли чемпионы России Александр Корнев и Ильназ Мухамедзянов, а также Сергей Темкин и Никита Пономарёв.

Зрители впервые увидят обновлённый биатлонный комплекс. Организаторы увеличат зону для зрителей на трассе и установят дополнительный экран для трансляции гонок. Освещать ход гонок будет команда телеканала «Матч ТВ» во главе с комментатором Дмитрием Губерниевым.

В дни турнира до биатлонного комплекса и обратно будет организован бесплатный проезд.