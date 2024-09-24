Председателем Федерации автоспорта Удмуртии избрали Владимира Гольцова

Ижевск. Удмуртия. Заслуженный Мастер Спорта РФ Владимир Гольцов возглавил Федерацию автоспорта Удмуртии. Об этом сообщили в региональной общественной организации.

Гольцов сменил на этом посту Фарита Губаева, председателя Гордумы Ижевска.

«Пожеланий и планов очень много. Сейчас важная задача — не только возродить те знаковые гонки, которые проводились более 50 лет, как, например, Чемпионат Удмуртии по зимним трековым гонкам, но и сделать упор на популяризацию автоспорта в Удмуртии в целом, развивая новые дисциплины. Интенсивно работаем над вопросом 2 этапа Чемпионата России по зимним трековым гонкам, который традиционно ранее проводился в Ижевске в рамках наших соревнований. Конечно, не меньше внимания будет уделено и другим дисциплинам автоспорта», — отметил Владимир Гольцов.