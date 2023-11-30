На всероссийских соревнования по восточному единоборству команда Удмуртии заняла третье место

Удмуртия. Команда Удмуртии заняла третье место в общекомандном медальном зачёте всероссийских соревнований по восточному боевому единоборству (ВБЕ) . В соревнованиях приняли участие более 900 спортсменов из 34 регионов страны. Об этом сообщает министерство по физической культуре и спорту Удмуртии.

В Видном прошли кубок России и Всероссийские соревнования по ВБЕ.

Спортсмены из Удмуртии в ходе соревнования и кубка России заработали более 30 медалей разного достоинства, заняв третье место в общекомандном зачёте.