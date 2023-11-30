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На всероссийских соревнования по восточному единоборству команда Удмуртии заняла третье место

10:41, 30 ноября, 2023
На всероссийских соревнования по восточному единоборству команда Удмуртии заняла третье место
10:41, 30 ноября, 2023
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#единоборства\n#Удмуртия\n#соревнования\n#Россия
Фото: unsplash.com (Тао Ли)
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В соревнованиях приняли участие более 900 спортсменов.

Удмуртия. Команда Удмуртии заняла третье место в общекомандном медальном зачёте всероссийских соревнований по восточному боевому единоборству (ВБЕ) . В соревнованиях приняли участие более 900 спортсменов из 34 регионов страны. Об этом сообщает министерство по физической культуре и спорту Удмуртии.

В Видном прошли кубок России и Всероссийские соревнования по ВБЕ.

Спортсмены из Удмуртии в ходе соревнования и кубка России заработали более 30 медалей разного достоинства, заняв третье место в общекомандном зачёте.

10:41, 30 ноября, 2023
156
0
#единоборства\n#Удмуртия\n#соревнования\n#Россия